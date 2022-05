Prende un treno a caso e si trova a Cremona, brutta avventura per una 16enne bresciana

Brescia. Una ragazza bresciana di 16 anni è stata trovata in stato confusionale dai carabinieri la mattina di lunedì 2 maggio davanti all’ingresso di un locale pubblico di piazza Risorgimento a Cremona. La giovane, dopo essersi recata regolarmente a scuola in un Istituto superiore della nostra città, si era allontanata senza permesso a metà mattina, recandosi in stazione. Qui aveva preso un treno senza conoscerne la destinazione ed era arrivata fino a Cremona,

Giunta a Cremona verso le 11,45, secondo la ricostruzione la giovane s’è aggirata senza meta per il centro della città per circa un’ora, finché in piazza Risorgimento un passante si è accorto che era disorientata e aveva bisogno di aiuto. L’uomo le ha parlato e poi, senza farsene accorgere, ha chiamato i carabinieri.

Ai militari la 16enne ha riferito il proprio nome, ma non il cognome ed è stata accompagnata alla caserma Santa Lucia dove era stato allertato personale medico del 118. In caserma la giovane è riuscita a ricordare il nome di un suo insegnante e i militari lo hanno rintracciato su internet, poi hanno individuato la scuola dove il professore lavora, e l’hanno contattata. I dirigenti scolastici avevano già avvertito la famiglia dell’allontanamento della figlia e il padre si trovava proprio a scuola, così ha potuto parlare direttamente con i carabinieri. I genitori sono quindi partiti da Brescia e sono arrivati nella caserma di Cremona dove hanno riabbracciato la figlia, riportandola a casa.