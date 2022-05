A Brescia due leggende del fumetto Usa: Adam Kubert e Klaus Janson

Brescia. Games Academy-Funside, la più grande catena di negozi dedicati alla cultura pop in Italia, in collaborazione con Jason Schachter e Essential Sequential, LLC., è lieta di annunciare l’incontro di due leggende del fumetto statunitense con gli appassionati italiani: Adam Kubert e Klaus Janson.

L’appuntamento è fissato per mercoledì 11 maggio 2022, alle ore 17.00 presso il flagship store della catena a Brescia e sarà moderato da Giovanni “Zeth Castle”

Zaccaria (Tom’s Hardware).

Durante l’incontro sarà possibile acquistare due litografie esclusive e limitate autografate dagli autori, gli sketch che gli autori realizzeranno durante l’incontro e i ticket per gli autografi sui volumi di proprietà dei visitatori. Le sessioni di sketch saranno limitate: si richiede, pertanto, la preventiva prenotazione in negozio: Games Academy, Corso Palestro 19/b Brescia (Bs), telefono/whatsapp: +39 030 46177 – email: brescia@gamesacademy.it

Adam Kubert ha prestato la sua matita per Marvel Comics e DC Comics, destreggiandosi tra Action Comics, Astonishing Spider-Man & Wolverine, The Incredible Hulk, Ultimate Fantastic Four, Ultimate X-Men e Wolverine. Indicato dalla rivista Wizard come uno dei 10 artisti più caldi del 2008, Kubert è il figlio del leggendario Joe Kubert e fratello di Andy. Adam insegna nella sua città natale, Dover, nel New Jersey, alla Joe Kubert School, la scuola fondata dal padre, dove lui e il fratello Andy hanno studiato.

Klaus Janson esordisce sulle pagine di Jungle Action nel 1973. Inchiostra le matite per The Black Panther, The Defenders, Deathlock, Battlestar Galactica e Howard the Duck, sulle matite di Sal Buscema, Gene Colan, Gil Kane e Carmine Infantino. Dalla sua collaborazione con Frank Miller nascono capolavori come il rilancio di Daredevil e Il Ritorno del Cavaliere Oscuro. Janson ha lavorato in seguito come matitista e inchiostratore su The Punisher, Spawn e su Batman: Gothic, scritta da Grant Morrison. Dopo un lungo periodo di inattività disegna Death and the Maidens, miniserie scritta da Greg Rucka che vede come protagonista Batman.