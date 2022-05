Incidente in una cava di Castegnato, gambe schiacciate per un 29enne

Castegnato. Gravissimo infortunio sul lavoro nel pomeriggio di lunedì 2 maggio a Castegnato, in una cava con sede in via Cavallera. Un uomo di 29 anni che stava lavorando nel sito estrattivo, ha subito lo schiacciamento delle gambe, un’amputazione parziale del piede destro, e la frattura del piede sinistro. L’incidente dopo le 17,30. La dinamica non è stata ancora chiarita, anche se sul posto si sono recati vigili del fuoco, carabinieri, più i tecnici della medicina del lavoro dell’Ats. Il ferito è stato trasferito con l’elisoccorso in codice rosso all’ospedale Civile di Brescia.