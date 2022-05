Fermato con droga e coltello in tasca: denunciato 21enne

Brescia. Fermato durante un controllo di polizia nella zona della stazione ferroviaria e del centro commerciale Freccia Rossa, nella giornata di sabato, un ragazzo bresciano di 21 anni, è stato trovato in possesso di un coltello e di sostanze stupefacenti.

Non era la prima volta che il giovane veniva “pizzicato” con un’arma bianca e della droga. Per il ragazzo è scattata la denuncia a piede libero per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere e sanzionato per il possesso di droga. Quando è stato fermato dagli agenti del Commissariato Carmine il 21enne era in compagnia di altri pregiudicati.