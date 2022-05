Brescia Musei, creato profilo fake per truffare gli utenti

Brescia. Ci sarebbe stato un tentativo di truffa on line utilizzando un falso profilo Instagram di Brescia Musei.

A denunciarlo il direttore Stefano Karadjov che, in un video, ha rivolto un appello agli utenti chiedendo di fare attenzione e, in caso di dubbio, come appunto rilevato da alcune segnalazioni giunte all’attenzione della Fondazione, di contattare direttamente la segreteria.

In cosa consiste la truffa? Il profilo social è stato hackerato in modo tale che gli utenti venissero contattati provatamente in direct con la proposta di vincere alcuni biglietti, versando però, per la partecipazione, una “quota amministrativa”. Subodorando il raggiro, diversi utenti hanno contattato la Fondazione, chiedendo chiarimenti. E così è emerso il tentativo di truffa, segnalato alle forze dell’ordine.

Il direttore Karadjov ha quindi voluto avvisare gli utenti di quanto stava accedendo, mettendoli in guardia dal tentativo fraudolento.