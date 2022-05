Brescia, 14enne arrestato per rapina ed estorsione

Brescia. Un ragazzino di appena 14 anni residente a Nave è stato arrestato dalla squadra Mobile di Brescia in Piazza Vittoria lo scorso giovedì 28 aprile nel corso di un controllo finalizzato al contrasto de reati predatori.

Il minorenne è stato sorpreso dagli agenti mentre stava rapinando ed estorcendo denaro (in concorso con un altro minore, non imputabile per l’età) ai danni di tre coetanei.

Il ragazzo arrestato, aiutato dall’amico più giovane, aveva minacciato il terzetto affermando di possedere un coltello, sottraendo loro denaro, capi d’abbigliamento ed il telefonino, prima di darsi alla fuga.

Il personale della Squadra Mobile, in borghese, ha prontamente bloccato entrambi i giovani che scappavano, portandoli in Questura.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, titolare delle indagini, dopo la restituzione del maltolto alle vittime, ha riaffidato alla famiglia il ragazzino più giovane, poichè non imputabile a motivo dell’età, mentre il 14enne è stato posto ai domiciliari.

Sono in corso approfondimenti investigativi volti a verificare il coinvolgimento degli interessati in ulteriori fatti dello stesso tipo verificatisi negli ultimi giorni a Brescia.