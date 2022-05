Provaglio d’Iseo, cerca di accoltellare il marito: arrestata 55enne

Provaglio d’Iseo. Una donna di 55 anni è stata arrestata sabato mattina a Provaglio d’Iseo con l’accusa di tentato omicidio per aver cercato di accoltellare il marito dopo aver minacciato di ucciderlo. La signora ha 55 anni e il marito 48. Secondo la ricostruzione, dopo essere stato aggredito dalla moglie l’uomo ha cercato di difendersi ed è stato ferito alla mano dai fendenti inferti dalla donna.

Poi la vittima ha cercato rifugio nel bagno di casa, mentre la moglie provava ad abbattere la porta con una mannaia da cucina. Non sono note, al momento in cui scriviamo, le motivazioni precise che stanno alla base del folle gesto, ma secondo una ricostruzione la donna intorno alle 8 del mattino aveva fatto rientro a casa dopo una notte fuori e i coniugi hanno cominciato a discutere con toni accesi, come avveniva di frequente visto che già altre volte era stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine per calmare gli animi in famiglia. Pare che la signora in passato avesse già messo le mani addosso al consorte più giovane.

Stavolta però la situazione è degenerata. Dal bagno l’uomo è riuscito a cercare aiuto telefonando ai carabinieri, che sono intervenuti arrestando la 55enne che è stata portata nel carcere femminile di Verziano in attesa di essere interrogata dal magistrato. Il marito è stato medicato all’ospedale di Iseo e subito dimesso.