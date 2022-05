E’ un camionista ucraino l’uomo investito e ucciso sulla A4

Brescia. Ha un nome l’uomo investito e ucciso nella notte tra sabato e domenica sull’Autostrada A4 tra i caselli di Brescia Ovest e Ospitaletto, poco lontano dall’area di servizio Valtrompia. Si tratta di un autotrasportatore ucraino che aveva parcheggiato il suo camion nell’area di servizio e che sarebbe stato identificato da un collega grazie al ciondolo della catenina che indossava e ad alcuni indumenti.

La Polizia Stradale ha quindi risolto il dubbio sull’identità della vittima, anche se resta da capire che cosa stesse facendo intorno all’1 di notte a piedi e senza documenti tra la seconda e la terza corsia della carreggiata in direzione Milano. Perché era uscito dall’area di servizio dove aveva passato la serata cenando con alcuni colleghi: forse si stava muovendo in direzione di Brescia?

Quando la mattina di domenica gli altri camionisti non l’hanno visto scendere dalla motrice del suo veicolo hanno subito collegato l’uomo con l’incidente avvenuto nella notte e questo ha permesso l’identificazione, anche se per lo stato del corpo (forse investito da diversi veicoli prima che qualcuno si fermasse) sarà necessario attendere il test del Dna. In attesa del riconoscimento ufficiale e di fare chiarezza sulla dinamica la procura di Brescia ha aperto un fascicolo per omicidio stradale.