Desenzano, ancora sconosciuta l’identità della donna nel lago

Desenzano del Garda. E’ ancora senza nome il cadavere della donna tra i 60 e i 65 anni ripescato venerdì mattina presto nelle acque del Garda a Desenzano, all’altezza del lungolago Battisti, dopo che una coppia di turisti l’aveva notato a pelo d’acqua verso le 6 presso la spiaggia Feltrinelli.

Dall’autopsia, in agenda per le prossime ore, potranno arrivare risposte sulle cause del decesso, che ad un primo esame non sembrerebbe motivato da una violenza esterna. Il medico legale dovrà stabilire se si è trattato di un malore oppure di un più probabile annegamento.

Ma, oltre all’identità della vittima, restano altre domande ancora aperte. In quale punto preciso è finita in acqua la donna? E si è trattato di una caduta accidentale, di un mancamento oppure di un gesto estremo? Ed è arrivata sul lago con la sua macchina oppure con un mezzo di trasporto pubblico? Qualche risposta dovrebbero essere in grado di darla i filmati delle telecamere di sorveglianza poste nella zona, che potrebbero aver ripreso gli spostamenti della 60enne.