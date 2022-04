Bagnolo, ubriaco al volante esce di strada e fa strage di cartelli

Bagnolo Mella. Costerà cara la notte brava conclusa da ubriaco alla guida della propria vettura a un trentenne di origine moldava abitante a Manerbio che, venerdì sera intorno alla mezzanotte, è finito fuori strada in via Gramsci, la strada che collega appunto Bagnolo Mella con Manerbio, abbattendo cartelli e segnali stradali.

Lui guidava e trasportava anche due amici quando la macchina ha effettuato una spettacolare carambola ed è uscita di strada devastando cartelloni pubblicitari, un pannello luminoso che segnalava l’attraversamento pedonale con la centralina elettrica e diversi paletti e cartelli della segnaletica stradale. Nessuno per fortuna s’è fatto male, ma sul posto sono intervenuti i carabinieri di Verolanuova i quali, dopo aver sottoposto il guidatore all’alcoltest risultato esageratamente fuori norma, hanno proceduto al fermo amministrativo dell’auto e al ritiro della patente, in attesa che il comune di Bagnolo faccia il conto dei danni.