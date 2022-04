Maltrattava il suo alunno disabile: arrestata assistente scolastica

Brescia. I carabinieri del Comando Provinciale di Brescia hanno tratto in arresto in flagranza di reato un’assistente scolastica, la cui attività era dedicata ad un minore disabile, ritenuta responsabile di ripetuti maltrattamenti e lesioni aggravate ai danni di quest’ultimo durante l’orario scolastico.

Le indagini dei militari, coordinate dalla Procura della Repubblica di Brescia – Dipartimento Soggetti Deboli, sono state avviate dopo la denuncia presentata presso una Stazione dell’Arma dai genitori del minore, i quali riferivano di aver notato sul suo corpo inconfutabili segni di violenza fisica, rilevando nel contempo un mutamento evidente di atteggiamento e di umore.

Sono state pertanto attivate le indagini, anche mediante l’installazione all’interno dell’aula di telecamere ambientali nascoste, che hanno consentito di riscontrare quanto denunciato, ossia che durante l’orario scolastico l’assistente ha commesso ripetute violenze fisiche sul minore. I carabinieri sono dunque intervenuti presso l’istituto scolastico, portando via dall’aula l’assistente che è stata arrestata in quanto ritenuta presunta responsabile di maltrattamenti pluriaggravati e lesioni aggravate a danno di un minore con disabilità. La donna è stata portata nel carcere di Brescia-Verziano in attesa dell’udienza di convalida che avverrà nei prossimi giorni.