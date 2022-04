Desenzano, nel Garda il corpo senza vita di una donna

Desenzano del Garda. Il corpo senza vita di una donna dell’età apparente tra i 60 e i 65 anni è stato recuperato questo venerdì mattina presto delle acque del lago di Garda nei pressi della spiaggia Feltrinelli. A notare il cadavere sono stati alcuni passanti.

La donna, il cui corpo non presenterebbe segni di violenza, aveva con sé una borsa nella quale non sono stati trovati documenti. Secondo le prime informazioni sarebbero imvece chiari i segni dell’annegamento e per questo l’ipotesi al momento sembra essere quella di un suicidio.

Le indagini sono affidate ai carabinieri e un tratto di lungolago è stato chiuso per consentire la ricerca di eventuali tracce.