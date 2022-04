Brescia Due: rifatto il maquillage alla fontana di via Cefalonia

Brescia. Si sono conclusi i lavori di manutenzione straordinaria e di riqualificazione della fontana di via Cefalonia, a Brescia Due. Gli interventi, iniziati lunedì 28 febbraio, hanno avuto un costo totale, per l’amministrazione comunale, pari a circa 85mila euro (Iva inclusa). Le opere di manutenzione eseguite garantiscono la massima visibilità della fontana rispetto agli assi stradali, una migliore ottimizzazione delle risorse energetiche in termini di potenza impiegata e di oneri di manutenzione, una maggiore flessibilità d’uso in caso di manifestazioni o di particolari ricorrenze e il miglioramento della compattezza della massa d’acqua per una maggiore resistenza alle condizioni meteorologiche.

L’impianto esistente è stato in parte rimosso e in parte riadattato. Sono state realizzate nuove tubazioni in acciaio inox con ugelli distribuiti su tre zone concentriche all’interno della vasca ed è stato installato un nuovo impianto elettrico. È stata rifatta l’impermeabilizzazione della vasca, il fondo della quale presentava grossi cedimenti strutturali, e sono stati posizionati 15 nuovi ugelli per giochi d’acqua (di tipo schiumogeno e di tipo colonnare). La nuova illuminazione sarà garantita da 18 faretti a led in acciaio inox, con scala di colori programmabili.

All’interno del vano tecnico interrato sono state riutilizzate le due pompe Calpeda già presenti, integrate con strumentazioni necessarie per l’azionamento e la gestione dei giochi d’acqua. Sono stati installati un impianto di filtrazione con filtro a sabbia e un impianto per il trattamento dell’acqua con centralina automatica di dosaggio dei prodotti chimici, per il mantenimento corretto dei parametri dell’acqua e per la relativa analisi. Sono state inoltre installate una nuova pompa per il filtraggio e il ricircolo dell’acqua, una pompa di sentina di emergenza antiallagamento e sono stati realizzati l’impianto elettronico di gestione del funzionamento dei giochi d’acqua, dell’illuminazione, della gestione in caso di vento e un sistema di allarme in caso di malfunzionamento.