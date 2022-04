Villanuova, autisti ubriachi al volante: patenti ritirate e sanzioni

Villanuova sul Clisi. Al volante del suo camion, partito da Milano in direzione Valsabbia, viaggiava ubriaco, a tal punto da perdere la merce caricata e barcollare. Fermato dalla polizia Locale della Valsabbia, il conducente ha rifiutato di sottoporsi all’alcoltest, mettendosi a dormire in cabina. All’uomo è stata ritirata la patente per avere rifiutato il test ed è stato sanzionato per non aver inserito il cronotachigrafo che verifica i tempi di guida.

Un altro automobilista “brillo” al volante è stato fermato, a Pasquetta, nel corso degli specifici servizi di controllo del territorio, a Villanuova: il conducente di una Bmw, è stato sottoposto per due volte al test alcolemico, risultando entrambe le volte con cinque volte oltre il limite consentito. Gli sono state sequestrate la patente e l’auto ed è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza.



A Vestone invece un centauro è stato “pizzicato” mentre assumeva sostanze stupefacenti: gli è stata ritirata la moto ed è stato segnalato come assuntore.

Dai controlli sui veicoli sono emerse 38 vetture che circolavano prive di revisione aggiornata, 4 quelli non assicurati (che sono stati sequestrati) e 149 i sorpassi pericolosi accertati.