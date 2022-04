Lonato, automobilista 82enne ferito in un incidente

Lonato. Un uomo di 82 anni è rimasto ferito nel primo pomeriggio di questo giovedì nel corso di un incidente stradale verificatosi sulla provinciale 11, all’altezza della Galleria San Zeno.

Nello scontro, avvenuto intorno alle 14,30 per cause in corso d’accertamento da parte della Polstrada, sono stati coinvolti un’automobile e un mezzo pesante.

La strada è rimasta stata bloccata in entrambi i sensi di marcia per permettere i soccorsi e la rimozione dei veicoli coinvolti. Sul posto, oltre alla Stradale per i rilievi, i soccorritori del 118 con due ambulanze e l’elicottero.