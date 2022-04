Brescia, detenuto scappa dal tribunale prima del processo

Brescia. E’ riuscito ad allontanarsi dal Palagiustizia di Brescia dove era convocato per un processo per direttissima per questioni di droga ed è tuttora ricercato un nordafricano che, nella mattinata di giovedì, è scappato dal tribunale.

Si tratta di un 30enne che era stato arrestato dalla Polizia Locale nella serata di mercoledì poichè deteneva 14 grammi di sostanza stupefacente. L’uomo, a quanto si apprende, non sarebbe stato ammanettato in maniera corretta riuscendo a svincolarsi dalle guardie nel parcheggio interno del Palagiustizia e avrebbe poi scavalcato il muro posteriore, fuggendo in direzione della stazione ferroviaria. Le ricerche sono ancora in corso.