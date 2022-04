Scomparsa in Valle d’Aosta donna residente a Brescia

Brescia. Una donna di origine polacca, Anna, 46 anni, residente a Brescia, è misteriosamente scomparsa dal 18 aprile dalla Valtournenche, in Valle d’Aosta, dove stava lavorando come “stagionale” in un albergo ai piedi del Cervino, insieme con il compagno.

E’ stato l’uomo a denunciarne la scomparsa il 24 aprile scorso, dopo che la compagna si era allontanata dal loro appartamento in hotel, senza più fare rientro. Anna avrebbe con sè telefono cellulare e documenti. Al momento per i carabinieri si tratta di un allontanamento volontario e sono in corso le indagini del caso.

La scomparsa della donna è stata segnalata anche alla trasmissione “Chi l’ha visto”. Il compagno – si legge sul sito web della trasmissione – teme che possa trovarsi in difficoltà.

La 46enne è alta 1 metro e 56 centimetri, ha capelli biondi e occhi azzurri. L’ultima volta che è stata vista indossava un giubbotto tecnico da montagna di colore rosso, nero e bianco, pantaloni neri e scarpe sportive nere. Presenta una cicatrice sul sopracciglio destro e un tatuaggio sul polso destro con un cuore e all’interno il nome Rino.