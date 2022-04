Precipita da una finestra, grave 25enne ad Azzano Mella

Azzano Mella. Gravissimo incidente intorno alle 13,20 ad Azzano Mella, nella Bassa Bresciana. All’altezza del civico 67 di via Papa Giovanni XXIII, un uomo di 25 anni è precipitato da una finestra, finendo al suolo dopo una caduta di circa 10 metri. La vittima ha riportato un trauma cranico commotivo, un trauma al volto e la rottura di una gamba. E’ stato trasferito con l’elisoccorso all’ospedale Civile di Brescia in codice rosso. Non si conosce ancora la dinamica dell’incidente. Sulla dinamica indagano i carabinieri.