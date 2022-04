Fiumicello, 32enne indiano aggredito a colpi di bastone

Brescia. Sono ancora in corso le indagini su un violento pestaggio avvenuto in pieno giorno nel quartiere Fiumicello di Brescia in cui un 32enne indiano è stato accerchiato e preso a bastonate da un gruppo di connazionali.

L’episodio si è verificato in via Giosuè Carducci alle 17,30 di lunedì.

A chiamare le forze dell’ordine alcuni residenti allarmati dalle grida della vittima. All’arrivo dei soccorsi e della polizia il gruppetto di aggressori, circa una ventina, si era già defilato, a terra era rimasto il 32enne che è stato accompagnato in ospedale in codice giallo per le cure mediche, ed i due lunghi bastoni utilizzati nel pestaggio.

Ancora da accertare le motivazioni dell’aggressione, tutte le piste sono aperte: da contrasti fra clan familiari, a motivi sentimentali a debiti economici. Indaga la Questura di Brescia.