Sequestrati 639 cellulari farlocchi e foulard con griffe fasulle

Desenzano del Garda. La Guardia di Finanza di Brescia ha sequestrato 638 accessori di telefonia contraffatti (a marchio “Samsung, Apple, Huawei, Honor e Nokia”) ad un commerciante bresciano e foulard con griffe fasulle ad un ambulante abusivo.

L’operazione delle fiamme gialle è stata messa a segno nel periodo pasquale ed era finalizzata al contrasto alla contraffazione dei marchi registrati.

Il valore della merce posta sotto sigillo ammonta a oltre 12mila euro (12.800).

La Tenenza di Desenzano del Garda, nei giorni scorsi, ha sequestrato ad un venditore ambulante che operava nel lungolago del centro cittadino 43 foulard i cui marchi Louis Vuitton e Burberry risultati contraffatti. I venditori sono stati segnalati all’Autorità giudiziaria per l’accertamento della sussistenza di ipotesi di reato.

Il servizio si inserisce nel più vasto contesto operativo riguardante la contraffazione e il commercio di prodotti non genuini e insicuri che danneggiano il mercato e sottraggono opportunità e lavoro alle imprese che rispettano le regole. In tale ottica la Guardia di Finanza opera ogni giorno per garantire la tutela della leale concorrenza di mercato e la salute dei consumatori.