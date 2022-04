Brescia, rissa tra stranieri: uno finisce in ospedale

Brescia. Episodio di violenza, nella notte tra lunedì e martedì nei pressi del piazzale della stazione degli autobus, a Brescia.

Gli agenti di polizia, notando una zuffa dalle immagini di videosorveglianza, si sono recati sul post trovando un 30enne di origini nordafricane ferito alle braccia e alla testa dopo una colluttazione con un altro uomo.

Il ferito è stato trasferito in codice giallo alla Poliambulanza, mentre del presunto aggressore si erano nel frattempo perse le tracce. Il contendente, un connazionale, si è poi presentato spontaneamente in questura affermando di avere risposto all’aggressione dell’altro uomo.

E’ stato denunciato per lesioni mentre la posizione dell’altro uomo è ancora la vaglio.