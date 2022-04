Imprenditore ucciso, la lite per un’automobile

Grumello. Ci sarebbe un’automobile, una Renault Clio che Anselmo Campa aveva dato in uso a sua figlia maggiore e al suo ex fidanzato, il 22enne nato in Italia da genitori marocchini Luca El Maccaoui, residente a Grumello Del Monte come la vittima, all’origine dell’omicidio dell’imprenditore 56enne che il giovane ha confessato nella notte tra sabato e domenica dopo un lungo interrogatorio da parte dei carabinieri di Bergamo.

Campa, contitolare della Ttg di Cologne, dopo la fine del rapporto tra i due giovani aveva chiesto più volte a Luca El Maccaoui, che lavorava come operaio in una ditta della provincia di Brescia, la restituzione della vettura (che era rimasta intestata all’imprenditore) e forse c’era anche un contenzioso per alcuni prestiti in denaro che la vittima aveva fatto in passato al ragazzo. La figlia di Campa in questo periodo si trova in una località turistica dell’Egitto dove lavora come animatrice.

Il giovane ha confessato di aver ucciso il 56enne nel suo appartamento di via Nembrini 56 a Grumello del Monte lo scorso 19 aprile. Il corpo è stato trovato il giorno dopo da alcuni amici insospettiti dal fatto che Campa non rispondesse alle telefonate. Il presunto assassino, dopo la confessione, ha portato i carabinieri nel luogo dove aveva nascosto il martello usato per il delitto e i vestiti sporchi di sangue.