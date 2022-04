Imprenditore ucciso, fermato l’ex fidanzato della figlia

Grumello. Un ragazzo di 22 anni, ex fidanzato della figlia maggiore di Anselmo Campa, è stato fermato dai carabinieri di Bergamo perché indiziato per l’omicidio dell’imprenditore 56enne di Grumello del Monte, contitolare della ditta Ttg di Cologne nel Bresciano, trovato cadavere il 20 aprile nel suo appartamento al terzo piano di una palazzina di via Nembrini 56.

Le attenzioni degli investigatori si erano concentrate sul giovane dopo aver sentito conoscenti e famigliari della vittima e avere esaminato le telecamere di sorveglianza attive nella zona.

Interrogato per diverse ore, il 22enne, che risiede a Grumello come la vittima, è caduto in ripetute contraddizioni sui suoi spostamenti per cui i militari, coordinati dal magistrato, hanno perquisito il suo posto di lavoro e la sua abitazione. Sul luogo di lavoro sono stati recuperati il portafogli e un mazzo di chiavi dell’abitazione della vittima. Procedendo con l’interrogatorio il giovane è crollato, confessando l’omicidio, e accompagnando gli inquirenti dove aveva nascosto l’arma del delitto.

L’arma del delitto, un martello, era stata occultata insieme con i vestiti utilizzati la sera dell’omicidio e ancora macchiati di sangue nella boscaglia vicino al fiume Oglio nel territorio del comune di Castelli Calepio. Con questo arresto è caduta – come scrivevamo in precedenza – l’ipotesi, che con il passare delle ore si era fatta sempre più labile, che Campa fosse rimasto vittima di un furto finito male e si è aperta la strada di un delitto per motivi d’interesse.

Il giovane è stato trattenuto nel carcere di Bergamo.