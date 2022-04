Biciclette, furto con spaccata all’Happy Bike di Mazzano

Mazzano. In magazzino aveva una ventina di biciclette, alcune piuttosto costose che sono state razziate da una banda specializzata che ha spaccato tutto per entrare nel negozio Happy Bike di via Boccaccio 27 a Mazzano, di cui è titolare Vittorio Casciotta, un colpo da alcune decine di migliaia di euro, più i danni inferti alla struttura, ancora da valutare.

L’assalto si è verificato poco prima dell’alba della notte tra venerdì e sabato e i ladri verso le 5,30 del mattino hanno usato un furgone bianco per sfondare l’ingresso posteriore del capannone. L’allarme è stato lanciato da una vicina che ha sentito i rumori, ma quando i carabinieri sono arrivati la banda si era già eclissata.

Le telecamere di sorveglianza attive nella zona potranno dare un aiuto importante alle indagini.