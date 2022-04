Rapina in banca: arrestato bandito bresciano in trasferta a Crema

Brescia. In trasferta per compiere una rapina. Il bandito bresciano, originario della Bassa, 65 anni, è stato arrestato mercoledì dal Commissariato di Polizia di Crema, con l’accusa di essere l’autore del colo messo a segno, una quindicina di giorni fa, alla Bcc Banca cremasca-mantovana della cittadina.

Travisato con mascherina, berretto e armato di un coltello con lama da 30 centimetri, l’uomo si sarebbe introdotto nella filiale minacciando con l’arma bianca le cassiere e il direttore di filiale e facendosi consegnare circa 3.500 euro in contanti prima di darsi alla fuga, a piedi.

Per individuarlo gli agenti hanno scandagliato i filmati della videosorveglianza, effettuato appostamenti e raccolto testimonianze, individuando il presunto artefice della rapina.

Nell’abitazione del sospettato è stato sequestrato un coltello analogo a quello utilizzato dal rapinatore.

Il Gip del tribunale di Cremona ha applicato la misura cautelare di detenzione in carcere e il 65enne, già noto alle forze dell’ordine è stato tradotto nella casa circondariale della città del Torrazzo.