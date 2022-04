Abita a Brescia uno dei quattro nordafricani arrestati a Bergamo per un sequestro

Brescia. C’è anche un uomo residente a Brescia tra i quattro arrestati dai carabinieri di Bergamo con l’accusa di aver sequestrato, tra il 15 e il 16 marzo a Romano di Lombardia, un uomo e una donna di 21 e 35 anni, di nazionalità marocchina abitanti a Capriate San Gervasio. In manette sono finiti due cittadini marocchini e due tunisini (tre uomini e una donna).

L’inchiesta dei carabinieri coordinata dalla Procura di Bergamo sta cercando di far luce su una vicenda oscura, dopo aver appurato che le vittime sono state legate e seviziate per quasi un giorno e tenute prigioniere in una stanza dell’appartamento di uno dei marocchini arrestati, a Romano di Lombardia. Una volta rimasti da soli i due sono riusciti a fuggire calandosi da una finestra. I sequestratori li accusavano di aver rubato 16mila euro alla donna arrestata che aveva attirato l’altra in una trappola invitandola a raggiungerla a Romano nell’appartamento di un connazionale, conoscente comune.

Il marocchino 42enne residente dell’appartamento è finito in carcere, mentre gli altri tre sono ai domiciliari, compreso quello abitante nel Bresciano.