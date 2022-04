Piazzale Arnaldo, nella piadineria spacciava cocaina

Brescia. Con l’accusa di spaccio di droga, per la precisione cocaina, è stato arrestato dalla Polizia Locale di Brescia il titolare di una piadineria di piazzale Arnaldo. Con il proprietario sono stati denunciati anche una dipendente e un altro uomo, entrambi per spaccio di droga. Il titolare, che è bresciano e ha 32 anni, secondo l’accusa abitava di fatto nel locale nel quale veniva effettuato lo spaccio.

Poco dopo le 20 di giovedì 21 aprile gli agenti che stavano sorvegliando l’attività hanno notato un cliente che ritirava la cocaina e sono intervenuti sequestrando 130 grammi di coca, parte ancora da tagliare e circa la metà già divisa in dosi, più una somma di denaro in contanti.

Secondo la Polizia Locale, la piadineria sarebbe la centrale dello spaccio di cocaina nella zona della movida di piazzale Arnaldo.

Dopo aver convalidato l’arresto dell’uomo, al termine della direttissima il giudice ha disposto gli arresti domiciliari in attesa del processo.