Non ce l’ha fatta il 27enne di Gussago caduto con la bici a Passirano

Gussago. Non ce l’ha fatta a sopravvivere il ragazzo di 27 anni che nel pomeriggio del giorno di Pasqua era caduto con la sua bicicletta in via Cadenone, a Passirano, picchiando la testa sull’asfalto e perdendo conoscenza dopo essere andato in arresto cardiaco.

Per salvare la vita di Ivan Colosio, residente a Gussago, non sono bastate purtroppo le cure dei medici dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove il giovane era stato trasportato d’urgenza con l’elicottero. Le sue condizioni erano apparse subito molto gravi ai soccorritori che ne avevano disposto il ricovero om codioce rosso nel nosocomio della città orobica, dove purtroppo è spirato intorno alle 15 del pomeriggio di questo venerdì.