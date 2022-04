Gussago, rapisce i figli: ricercato 50enne marocchino

Gussago. E’ ricercato dall’Interpol un marocchino 50enne che avrebbe, per la seconda volta, sottratto i figli alla ex moglie, residente a Gussago, nel bresciano.

L’uomo, sottoposto a divieto di avvicinamento ai ragazzini e alla ex compagna, già nel 2019 si era allontanato con i figli, ora di 7 e 12 anni, facendo perdere le proprie tracce per due anni, finchè non era stato rintracciato in Francia ed i bambini restituiti alla madre.

Una nuova denuncia di rapimento è stata depositata sabato scorso dalla donna ai carabinieri della locale stazione che hanno fatto partire la segnalazione alle forze dell’ordine di tutta Europa, visti i precedenti.

Il 50enne avrebbe infatti sottratto i passaporti dei minorenni.

Secondo quanto spiegato agli uomini dell’Arma, l’uomo, nonostante il divieto di avvicinamento alla famiglia, sarebbe riuscito a rientrare in contatto con la figlia più grande, raggiungendola via mail e riallacciando i rapporti mentre la donna era assente per lavoro. Sabato scorso, l’uomo, che era ospite da alcuni cugini, ha suonato alla porta di casa e ha convinto i figli a seguirlo. Al rientro la madre, sconvolta per l’assenza dei bambini, si è rivolta in caserma, denunciando l’accaduto.