Addosso contanti e coltello, aggredisce i poliziotti

Brescia. Ha dato in escandescenze durante un controllo di routine della polizia nelle strade del centro di Brescia, prendendo a calci e pugni gli agenti e ferendo una poliziotta che ha riportato alcune contusioni e qualche giorno di prognosi.

E’ accaduto nella serata di mercoledì, tra corso Martiri della Libertà e Corso Palestro. Il 45enne si è alterato quando gli agenti gli hanno domandato ragione dell’ingente quantitativo di denaro contante che aveva con sè e di cui non ha saputo fornire la provenienza, così come del coltello che aveva nella giacca.

L’uomo, incensurato, è stato denunciato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, oltre che per porto di oggetti atti ad offendere.