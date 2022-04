A Rimini la 93esima adunata Alpini: 11mila le penne nere bresciane

Brescia. Gli alpini sfileranno al mare. Potrebbe trattarsi di una contraddizione, secondo il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, ma invece “ha il significato di valori condivisi come quello della solidarietà”.

Sono parole che il sindaco ha pronunciato alla presentazione della 93esima adunata nazionale degli Alpini, che si svolgerà tra Rimini e San Marino dal 5 all’8 maggio. Alla manifestazione, prevista nel 2020, ma realizzata solo ora a causa della pandemia, parteciperanno secondo gli organizzatori circa 90mila ‘penne nere’. Di queste 11mila saranno bresciane.

Quattro giorni, dal 5 all’8 maggio prossimi, ricchi di eventi, che si concluderanno con l’evento clou: la grande sfilata che durerà tutta la giornata di domenica e che porterà in parata sul lungomare del capoluogo costiero circa 90mila alpini, divisi per sezioni d’appartenenza e accompagnati da numerose bande e fanfare. Sabato 7 maggio la manifestazione traslocherà a San Marino, ma la giornata centrale sarà domenica 8 maggio, quando dalle 9 inizierà la sfilata sul lungomare della città.

Un’edizione particolare e carica di significato perché proprio quest’anno il Corpo degli Alpini celebra il 150esimo anniversario dalla nascita. E per l’occasione, venerdì 6 maggio alle ore 18, sfileranno a Rimini tutte le Bandiere di Guerra dei reggimenti alpini dell’Esercito che raggiungeranno il Teatro Galli dove saranno in mostra al pubblico.

Il territorio e la città di Rimini si preparano così ad ospitare circa 500mila persone, tra i componenti delle brigate, le loro famiglie e gli appassionati della specialità dell’Arma di Fanteria provenienti da tutta Italia. Un’occasione significativa anche per il turismo con un indotto diretto e indiretto stimato di 145 milioni di euro (elaborazione dell’Osservatorio Turistico Regionale).

L’Adunata, che ogni anno si svolge in una città italiana diversa, viene scelta da un’apposita commissione con due anni di anticipo per valutare, attraverso sopralluoghi, la capacità ricettiva e organizzativa della città

“Per noi è un grande onore ospitarla di nuovo – ha detto Stefano Bonaccini, presidente dell’Emilia-Romagna – perché segna un ritorno alla vita di prima della pandemia e tutti abbiamo di socialità, ma ricorda anche i valori della solidarietà, dell’impegno per la pace e dà un contributo economico straordinario al territorio”.