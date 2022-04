Greta e Umberto, 134mila firme per l’omicidio nautico

Salò. Sono 134mila le firme raccolte nella petizione che chiede l’equiparazione dell’omicidio nautico a quello stradale.

Una raccolta firme nata all’indomani del tragico scontro tra barche, avvenuto la sera del 19 giugno scorso in cui persero la vita Greta Nedrotti, 25 anni e Umberto Garzarella, 37, travolti da un motoscafo nelle acque del lago di Garda, al largo di Salò.

Per la morte dei due ragazzi bresciani sono stati condannati due turisti tedeschi, Patrick Kassen e Christian Teismann che, quella notte, viaggiavano su un motoscafo Riva Aquarama che impattò violentemente contro il gozzo dei due ragazzi, uccidendo sul colpo Umberto e sbalzando Greta dalla barca di legno. La ragazza venne ritrovata morta ore dopo, sul fondo del Benaco.

La petizione approderà a breve (giovedì 21 aprile) al Ministero della Giustizia, guidato da Marta Cartabia. A consegnarla l’europarlamentare leghista Stefania Zambelli con Elena Garzarella, sorella di Umberto.

Cosa chiede la raccolta firme? Di colmare un vuoto normativo riguardante gli incidenti nautici, così che vanga estesa anche a questo campo la normativa relativa all’omicidio stradale.

Nulla cambierà per Greta ed Umberto, per la cui morte i due responsabili sono stati condannati, in primo grado, lo scorso 21 marzo a 4 anni e 6 mesi (Patrick Kassen) e a 2 anni e 11 mesi (Christian Teismann) per le imputazioni di omicidio colposo e naufragio colposo.

Il giorno successivo alla condanna, le firme erano state consegnate al presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, 22 marzo, il quale si è impegnato a portare la richiesta anche alla Conferenza delle Regioni.

Il disegno di legge è stato approvato dal Senato nel febbraio scorso, ma l’iter si è poi bloccato nel passaggio alla Camera.

L’auspicio dei promotori e dei firmatari è che la petizione “sblocchi” la situazione.