Borgosatollo, scritte pro Putin sul cippo degli Alpini

Borgosatollo. Inquietante episodio a Borgosatollo (Brescia), dove ignoti vandali, nonchè (forse) simpatizzanti di Putin, hanno imbrattato il cippo degli Alpini ed il camion dei volontari con scritte inneggianti al regime russo.

Ad essere preso di mira, nella notte di Pasquetta, il Parco delle Penne Nere, in via Ugo Foscolo: con lo spray sono state scritte le parole “Russia” e “Putin”, bestemmie e altre frasi sconce e prive di senso.

Pesantemente deturpato anche il mezzo telonato in uso ai volontari, ricoperto di scritte, disegni e insulti. Il raid vandalico è stato scoperto nella mattinata di martedì: difficile risalire agli autori, che potrebbero essere gruppi di giovani e giovanissimi già autori in passato di imbrattamenti e atti di vandalismo, la zona, sfortunatamente, non è servita da un sistema di videosorveglianza. Restano l’amarezza e lo sdegno per un gesto definito inqualificabile da tutta la collettività.