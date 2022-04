Carcere di Brescia, la Lega: “Da Del Bono in nove anni nient’altro che annunci”

Brescia. “Registriamo l’ennesimo episodio di violenza all’interno di Canton Mombello“, si legge in una nota diffusa dai consiglieri comunali della Lega di Brescia. “Ormai non si contano più aggressioni ad agenti o tentativi di incendio. Lo scorso anno il carcere di Brescia è stato giudicato il secondo peggiore d’Italia nel rapporto Antigone. La nostra città merita una struttura di alto livello, sia per tutelare gli agenti della Polizia penitenziaria che per la rieducazione dei detenuti. In questi nove anni di giunta Del Bono c’è stata solo una serie di annunci, ma a livello pratico è stato un vuoto pneumatico”.

“A dicembre il sindaco aveva detto di voler parlare del progetto direttamente al premier Draghi“, continuano i consiglieri del Carroccio a Palazzo Loggia. “Chiediamo se abbia ricevuto ricevuto risposta anche per capire se i 50 milioni previsti dal def siano stati effettivamente stanziati e se ci sia un progettualità che possa portare Brescia ad avere una casa circondariale ormai necessaria, adeguata alla funzione rieducativa della pena con spazi funzionali. Ancora una volta ci troviamo a portare la nostra solidarietà agli agenti feriti nella speranza che finalmente qualcosa si possa muovere dopo un lungo periodo di nulla assoluto”.