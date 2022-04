Monno, due anziani finiscono fuori strada nel ruscello

Monno. Un uomo di 84 anni e una donna di 72 sono finiti in ospedale per un incidente avvenuto verso le 16 del pomeriggio della domenica di Pasqua a Monno, dove stavano percorrendo una strada interpoderale che scende da località Savena verso il paese.

Purtroppo hanno perso il controllo della loro utilitaria che si è ribaltata in un ruscello che fiancheggia la strada sterrata.

Per estrarre dalla lamiere uno dei due anziani è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Edolo. Sono intervenuti anche gli operatori del 118 che hanno fatto trasportare l’84enne all’ospedale di Sondalo con l’elicottero. Sul posto, oltre all’elisoccorso di Sondrio, anche due ambulanze da Ponte di Legno e Berzo Demo e una pattuglia della Polstrada.