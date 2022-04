Si frattura scendendo dalla val Sorda, soccorso escursionista

Brescia. Intervento questa domenica 17 aprile 2022, per la Stazione di Breno della V Delegazione Bresciana del Soccorso alpino. Un uomo disceso dalla Val Sorda verso il sentiero del Triangolo ha perso l’orientamento, si è infortunato e ha riportato la sospetta frattura della caviglia.

La centrale ha allertato il Cnsas; i tecnici sono saliti a piedi in una quarantina di minuti, hanno rintracciato l’uomo e hanno messo in atto il soccorso sanitario. L’uomo è stato stabilizzato, caricato in barella orizzontale e calato per una sessantina di metri lungo una parete rocciosa.

Poi i tecnici hanno riconfigurato l’intervento e il paziente è stato spostato con la barella portantina, fino all’ambulanza. L’intervento è terminato poco dopo le 16.