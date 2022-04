Passirano, cade con la bicicletta: 27enne in ospedale

Passirano. E’ stato trasportato in elicottero all’ospedale Giovanni XXIII di Bergamo in codice rosso il giovane di 27 anni vittima di un incidente in via Cadenone a Passirano. Stando alle notizie a disposizione, il cicloamatore avrebbe perso il controllo della sua bicicletta da solo, per cause sulle quali sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri di Gardone Valtrompia.

L’incidente si è verificato alle 18,30 circa del pomeriggio della domenica di Pasqua: il 27enne ha battuto la testa sull’asfalto perdendo conoscenza dopo essere andato in arresto cardiaco. Sul posto i soccorritori del 116 che si sono subito resi conto delle gravissime condizioni del ferito, chiedendo l’intervento dell’elicottero che è decollato da Bergamo.