Anche a Brescia black out del servizio pos e bancomat

Brescia. Un venerdì di passione per chi ha effettuato spese e cercato di pagare con le carte di credito o bancomat. Disservizi si sono registrati in tutta Italia, bresciano compreso.

Tra le 11.45 e le 12.15 non è stato possibile, in moltissimi casi, effettuare i pagamenti elettronici: un black out ha riguardato infatti i pagamenti con carte e bancomat che passano attraverso i circuiti gestiti da Nexi. La problematica è stata risolta ed i servizi sono stati ripristinati. Lo ha riferito il gestore.

Le criticità avevano riguardato le carte Unicredit, Visa e Ing Direct, Intesa San Paolo, Poste Italiane, BNL, Fineco.

Al supermercato, ad esempio, è stato chiesto il pagamento in contanti e diversi sono i clienti costretti ad abbandonare le proprie spese nei carrelli, disagi ancora più pesanti visto che si trattava del venerdì prima delle festività di Pasqua e Pasquetta. Problemi anche con i pagamenti col bancomat o con la carta di credito ai distributori di benzina.

La causa del disservizio non è ancora nota. Probabilmente è legato all’alto numero delle transazioni dovuto al periodo di Pasqua anche se sono in corso ancora delle verifiche. Si esclude che sia legato ad un attacco hacker.