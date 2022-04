Malegno, scontro tra una moto e un camion: una vittima

(red.) Un uomo di circa 40 anni ha perso la vita nel pomeriggio di questo venerdì a causa di un incidente stradale verificatosi intorno alle 15,30 a Malegno, in Valle Camonica, sulla strada provinciale 5, che in quel tratto prende il nome di via Caprani.

L’incidente ha coinvolto una moto e un camion. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, i carabinieri e la Polizia Stradale per i rilievi.