Brescia, prende a pugni due fratelli sul piazzale della stazione

Brescia. Ha difeso la sorella minorenne da un ubriaco che voleva aggredirla e ha rimediato due pugni nel costato. Non solo: è stato anche rapinato delle cuffiette del telefonino.

L’episodio di violenza si è consumato mercoledì pomeriggio attorno alle 16 nei pressi della stazione ferroviaria di Brescia.

Vittima del pestaggio un 20enne che si trovava con la sorella 17enne nel piazzale antistante la stazione.

Uno straniero, identificato poi come un 26enne somalo, senza fissa dimora, in preda ai fumi dell’alcol, si è avvicinato alla ragazzina con l’intento di sferrale un pugno, probabilmente per derubarla, quando il fratello è intervenuto, venendo colpito violentemente.

Il giovane è riuscito a contattare la polizia, giunta subito sul posto e che ha poi rintracciato l’aggressore in una pasticceria in via XX Settembre dove era entrato importunando i clienti. Il 26enne è stato arrestato: processato per direttissima, l’uomo ha negato l’aggressione ai due fratelli. Arresto convalidato e obbligo di firma in Questura tre volte alla settimana.