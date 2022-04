Drogato e senza patente fermato dai vigili: nei guai 55enne

Brescia. Sotto l’effetto di un mix di sostanze stupefacenti e senza patente (revocata nel 2020) è stato fermato durante un controllo della Polizia Locale in via Volturno a Brescia.

Protagonista dell’episodio un 55enne che, in sella ad una motocicletta Suzuki è incappato in un servizio di controllo del territorio e gli agenti, notando che l’uomo risultava essere poco lucido, lo hanno condotto in caserma per gli accertamenti di tipo tossicologico che hanno rilevato che era positivo ad una serie di droghe: cocaina, metadone, oppioidi e cannabinoidi. Gli esami, per la conferma, sono stati effettuati poi anche in ospedale. Al 55enne è stata confiscata la moto ed ora per lui si aprirà un fascicolo giudiziario per la serie di reati e violazioni amministrative commesse.