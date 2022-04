Carol Maltesi, il padre lancia raccolta fondi per il funerale della figlia

Borno. «Mia figlia merita un funerale dignitoso». E’ l’appello, lanciato via social da Fabio Maltesi, il padre di Carol, la 26enne uccisa e fatta a pezzi dal vicino di casa, Davide Fontana, bancario 43enne, ed i cui resti sono stati gettati in un dirupo a Paline di Borno, nel bresciano.

L’uomo, che vive in Olanda, ha promosso una sottoscrizione sul web per raccogliere fondi per dare alla figlia l’ultimo saluto. Una richiesta che parte dalle condizioni economiche precarie dei genitori della giovane, separati da tempo: la mamma Lilli percepisce una pensione di invalidità, mentre il padre, che vive ad Amsterdam, è disoccupato.

Così il 58enne ha deciso di rivolgersi agli amici sui social: «L’offerta di donazione è libera. Anche minima avrebbe tanto valore simbolico – scrive – per noi e per tutti quelli che amavano Carol e avrebbero apprezzato enormemente».

Nel post ci sono tutte le indicazioni per fare il bonifico per garantire alla ragazza uccisa tra il 10 e l’11 gennaio nel suo appartamento a Rescaldina, nel Milanese, le esequie, la cui data non è ancora stata fissata, dal momento che gli accertamenti autoptici sono ancora in corso all’ospedale Civile di Brescia.

Nel post è indicata la causale (contributo funerale Carol Angie Deborah Maltesi), l’Iban del conto (ES72 0073 0100 5406 5114 0957) e il Codice Swift (OPENESMM) per chi volesse contribuire.

Intanto proseguono le indagini sulla terribile vicenda: I carabinieri di Breno, guidati dal capitano Filiberto Rosano, stanno analizzando computer e telefoni del bancario milanese, reo confesso dell’omicidio e detenuto a Brescia. Il caso è stato trasferito, per competenza territoriale, alla Procura di Busto Arsizio che, dopo gli accertamenti dei Ris nelle abitazioni della vittima e del carnefice, stanno verificando se, nell’omicidio, o nelle fasi successive, Fontana possa essere stato aiutato da uno o più complici.

Intanto, è emerso che l’uomo, dopo la morte di Carol, che si era affacciata da poco tempo al mondo del porno, aveva finto di essere il manager della ragazza, continuando a pubblicare foto e video di Carol su Onlyfans, piattaforma a pagamento in cui vengono condivisi video e immagini a contenuto erotico, simulando l’avallo della 26enne per la pubblicazione. Un tentativo di depistaggio, come quelli già compiuti durante i due mesi in cui l’amica era scomparsa, oppure un modo (anche) per lucrare utilizzando il materiale di Carol?