Concesio, sei cassonetti in fiamme: i vandali sono due 12enni

Concesio. Hanno dato alle fiamme sei cassonetti dei rifiuti nel volgere di poche ore. Gli autori del gesto vandalico sono stati identificati quasi subito: si tratta di due 12enni residenti a Concesio e che nel paese valtriumplino vivono e frequentano la scuola media.

Un’azione che ora avrà ricadute (almeno) economiche sulle famiglie di appartenenza, dato che essendo minorenni e di età inferiore ai 14 anni non risultano punibili per legge.

I due ragazzini, lunedì pomeriggio, si “sono divertiti” a incendiare i contenitori dei rifiuti, appiccando il fuoco ad alcuni fogli di carta poi gettati all’interno degli stessi. In un caso è stata danneggiata anche una vettura posteggiata accanto ad uno dei bidoni che è andata parzialmente distrutta.

I due giovanissimi sono stati identificati grazie alle testimonianze delle persone che hanno notato i loro movimenti intorno ai cassonetti e, nel volgere di poche ore, convocati dai carabinieri in caserma, accompagnati dai rispettivi genitori. In lacrime hanno ammesso di essere gli autori degli incendi.

A Concesio, nelle scorse settimane sono stati dati alle fiamme cinque cassonetti: non è ancora appurato se gli stessi minorenni siano responsabili anche di questi precedenti danneggiamenti, oppure se i due 12enni abbiano emulato “gesta” altrui. Resta lo sconcerto per atti di vandalismo compiuti da ragazzini così giovani, i quali non hanno saputo fornire una motivazione al loro gesto.