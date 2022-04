Quinzano, lite tra vicini di casa: arrestato un condomino

Quinzano. Screzi e vecchie ruggini tra condomini degenerate in una lite al culmine della quale un cacciavite ha ferito, forse in modo accidentale, uno dei due contendenti.

E’ successo domenica mattina a Quinzano d’Oglio, nel bresciano, in uno stabile di via Cadorna.

Secondo quanto emerso, ma il riserbo sulla vicenda è molto stretto, uno dei due condomini avrebbe armeggiato con l’attrezzo nei pressi del contatore del vicino, il quale, temendo si trattasse di un tentativo di danneggiamento, ha affrontato il rivale.

Ne è scaturita una discussione con toni molto accesi e, dalle parole, si è passati alle mani: il vicino di casa intervenuto per “difendere” il proprio contatore è stato ferito lievemente dal cacciavite ed è stato trasferito in ospedale per le cure mediche del caso, mentre il feritore, già colpito da ammonimento del questore proprio per le continue liti con il vicinato, è stato arrestato dai carabinieri.