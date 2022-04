Ghedi, ragazzo di 13 anni cade in bici: all’ospedale in codice rosso

Ghedi. Grave incidente nel primo pomeriggio a Ghedi, nella centralissima piazza Roma. Intorno alle 13,30 un ragazzo di 13 anni in sella alla sua bici è caduto per conto proprio, nel tentativo di evitare un’auto in transito. Ha riportato un trauma cranico commotivo, un trauma al volto e la frattura di un braccio. E’ stato trasferito in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, con l’ausilio dell’elisoccorso. Sulla dinamica dell’incidente indagano gli uomini delle polizia stradale.