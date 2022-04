Brescia, frasi razziste: Daspo ad un tifoso 57enne

Brescia. Daspo di un anno per un tifoso bresciano. Il provvedimento è stato emesso dal Questore di Brescia nei confronti di un 57enne che, durante le fasi di ingresso alla Curva Nord dello stadio cittadino “Rigamonti”, in occasione di Brescia -Vicenza, al momento dei controlli sui documenti, aveva rivolto ripetutamente frasi discriminatorie nei confronti di uno steward di origini africane, addetto alla sicurezza, davanti al personale di polizia, presente in turno di servizio.

Invitato alla calma, il tifoso aveva affermato, con decisione, davanti agli agenti intervenuti, di professarsi razzista e di non voler in alcun modo che “quello steward” controllasse il suo biglietto e/o documenti, per accedere alla struttura, articolando in dialetto bresciano la frase: “Io da quello non mi faccio mica controllare. Dal “negro”. Io sono razzista”.