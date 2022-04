Ghedi, i Diavoli Rossi all’esercitazione militare sul Mediterraneo

Ghedi. Si è conclusa venerdì 8 aprile l’esercitazione “Iniochos 2022” organizzata dalla Hellenic Air Force presso la base aerea di Andravida (Grecia), sede del 117 Combat Wing .

L’esercitazione, iniziata il 28 marzo 2022, ha lo scopo di incrementare le capacità degli equipaggi di volo nel pianificare e condurre operazioni complesse in un contesto “joint e combined”, sottoposto a minaccia aerea e terrestre, applicando e confrontando le più attuali tattiche operative. All’esercitazione hanno preso parte anche gli equipaggi del 6° Stormo di stanza a Ghedi (Brescia) con sei Tornado dell’Aeronautica Militare. Si tratta dei cacciabombardieri Ids, «InterDiction Strike», configurati perattività di attacco a obiettivi a terra, e tre Ecr, «Electronic Combat Reconnaissance», per guerra elettronica.

Una “prova sul campo” finalizzata ad un’eventuale difesa Nato in un ipotetico scenario di guerra. E il pensiero si rivolge al conflitto in corso in Ucraina.

In particolare sono state svolte missioni di tipo: Offensive Counter Air Operations (OCA) Air Defence Operations (ADO) Counter Surface Force Operations (CSFO); RECCE; Combat Search and Rescue (CSAR); Time Sensitive Target (TST); High Value Airborne Asset (HVAAR)

“I partecipanti”, viene spiegato, “hanno preso parte a missioni con scenario sempre più complesso, appositamente studiate per migliorare l’interoperabilità e aumentare la prontezza al combattimento”.

“Il personale coinvolto viene esposto a scenari impegnativi e mutevoli che includono minacce moderne, adattate per riprodurre la “fog of war” (ovvero la difficoltà nell’ ottenere informazioni attendibili sulle manovre nemiche – e non solo – in situazioni di guerra) che domina i moderni teatri di guerra e mette alla prova la resistenza fisica e psicologica del personale”.

Hanno preso parte all’esercitazione anche la Francia con i Rafale e E-2C (AEW); USA con gli F-15 Strike Eagle e MQ-9 Reaper; Israele con gli F-16I SUFA, G-550 (AEW) e B-707, l’Italia, appunto, con i Tornado IDS ed ECR del 6° Stormo di Ghedi; Cipro con elicotteri AW139; Slovenia con i PC-9

Grecia con F-16C/D, F-4E Phantom II, Mirage 2000-5 e Rafale (quest’ultimi decollati dalla base aerea di Tangara). A supporto anche la portaerei francese Charles de Gaulle (R91) e la portaerei americana Truman (CVN-75) con i suoi F/A-18E Super Hornet.

Albania, Egitto, Austria, Macedonia del Nord, Regno Unito, India, Canada, Croazia, Kuwait, Marocco e Arabia Saudita hanno partecipato come osservatori.

Nata nel 1988, l’esercitazione Iniochos nel corso degli ultimi anni ha acquisito un’importanza crescente coinvolgendo diverse forze aeree e numerosi assetti, divenendo così un’esercitazione su media scala. Dal 2005 si svolge con cadenza annuale e ha visto accrescere considerevolmente il numero di nazioni partecipanti, coprendo un ampio spettro di operazioni, comprese le operazioni marittime.

La portata di fuoco dei mezzi e dei sistemi destinati all’esercitazione sul mediterraneo ha allarmato più di un analista. L’area geografica delle operazioni è infatti assai vicina al sanguinoso scacchiere ucraino e la contemporanea esecuzione da parte Nato di altre grandi esercitazioni terrestri e aeronavali nelle Repubbliche baltiche e in Norvegia potrebbe comportare l’escalation della crisi tra USA-Europa e la Russia di Putin.