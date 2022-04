Frontale alle Fornaci, feriti due automobilisti

Brescia. Brutto incidente frontale intorno alle 15 del pomeriggio di questo sabato in via del Serpente nel quartiere Fornaci. Lo scontro tra due automobili, avvenuto per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia Locale, ha provocato ferite per fortuna non gravissime ai due automobilisti di 46 e 37 anni.

Sul posto, oltre alla polizia, i soccorritori del 118: i vigili del Fuoco sono intervenuti per estrarre i feriti.