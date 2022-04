Chiari, insulta ed aggredisce medici ed infermieri al pronto soccorso

Chiari. Arrivato in pronto soccorso per farsi medicare, un 46enne di Cologne (Brescia) ha poi aggredito medici ed infermieri dell’ospedale di Chiari. per sedarlo e riportare la situazione alla normalità sono intervenuti i carabinieri.

L’episodio si è verificato martedì 5 aprile, tra le 19 e le 20, quando l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, ha incominciato a manifestare insofferenza, forse per l’attesa, ha prima incominciato ad insultare il personale medico, quindi ha provato, più volte, a mettere le mani addosso ai dottori e agli operatori sanitari.

Nessuna persona è rimasta ferita, ma la paura è stata molta. Il 46enne è stato arrestato.