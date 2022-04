Brescia, in manette pusher senegalese 62enne

Brescia. Nelle tasche una decina di stecche di hashish e denaro in contanti. In manette è finito un 62enne senegalese, già noto alle forze dell’ordine, fermato dagli agenti della Locale di Brescia in via Fratelli Ugoni, zona della stazione centrale, in cui gestiva, comodamente ai tavoli di un ristorante etnico, la sua attività di pusher.

Ed è proprio nel locale che i poliziotti lo hanno raggiunto e perquisito, rinvenendo la droga. All’uomo era stato notificato un provvedimento di carcerazione per un cumulo pena di 3 anni e 8 mesi (più 23 giorni) emesso dalla procura di Brescia. E’ stato quindi arrestato e tradotto in carcere.